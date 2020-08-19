СБУ опровергла участие в "вагнеровской спецоперации": фейк, источником которого было российское издание

Украинские СМИ и лидеров общественного мнения призвали "не распространять слухов в пользу недружественных стран".

В Службе безопасности Украины отреагировали на появление информации об участии в так называемой «вагнеровской спецоперации».

Читайте такжеЗадержанные в Беларуси "вагнеровцы" заявили, что ехали в Турцию "осмотреть собор Святой Софии" Как сообщили в пресс-центре СБУ, соответствующие данные являются фейком, источником которого более недели назад было российское издание.

«СБУ не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда цель таких информационных «вбросов» - нанесение вреда Украине», - говорится в сообщении.

Также в Службе заверили, что ни один сотрудник СБУ не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях.

«Титрование одного из участников разговоров, как« офицер СБУ», является домыслом и манипуляцией. Инициаторы таких информационных «вбросов» действуют по логике «несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой». Поэтому призываем украинские СМИ и отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухи в пользу недружественных стран», - заявили в СБУ.

Задержание «вагнеровцев» в Беларуси: что известно

29 июля в Беларуси задержали боевиков с ППК «Вагнера», 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины в Донбассе.

Беларусь обратилась к украинским властям по проверке причастности задержанных к совершению преступлений в Украине. 30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков для экстрадиции. 9 августа он сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными «вагнеровцами».

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков ППК «Вагнера».

14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском «вагнеровцев».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое решение Беларуси «мягко говоря, несправедливым».

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Автор: Катерина Шварц