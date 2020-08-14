Экстрадиция "вагнеровцев": у Венедиктовой объяснили, почему она не поехала на переговоры в Минск

Ранее генпрокуроров Украины и РФ в Беларусь пригласил Александр Лукашенко.

В Офисе генерального прокурора Украины объяснили, почему его руководитель Ирина Венедиктова не поехала на переговоры в Минск оносительно экстрадиции задержанных боевиков ЧВК "Вагнера".

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию ОГП, Беларусь пока не присылала Венедиктовой официального приглашения в Минск, чтобы обсудить возможность выдачи боевиков Украине.

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"Сообщаем, что в настоящее время от белорусской стороны не поступало официальное приглашение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой о посещении Беларуси с целью обсуждения вопроса о выдаче лиц, принимавших активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - отметили в ведомстве, отвечая на запрос журналистов.

Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: что известно

29 июня в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК "Вагнера" : 32 - под Минском и еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Беларусь обратилась к украинским властям по проверке причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

6 августа белорусский президент Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и России для рассмотрения в ситуации с задержанными боевиками. В тот же день генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что готовится ходатайство об экстрадиции 28 боевиков, среди которых 9 украинцев.

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Автор: Юрий Годован