В забытье или в оппозицию. Куда Арсена Авакова приведет отставка

Заявление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова произвело эффект разорвавшейся бомбы. УНИАН вместе с экспертами попытался разобраться, что стало причиной ухода "вечного" министра.

Шушукаться о грядущей отставке долгожителя в должности министра МВД (шутка ли - более семи лет) Арсена Авакова в разных телеграмм-каналах начали давно. Вечером вторника, 13 июля, заявление чиновника с припиской "Честь имею!" стало достоянием общественности. И, несмотря на то, что возможные кадровые ротации в правительстве ближе к осени – началу нового политического сезона, не были секретом, желание Авакова покинуть кресло министра имело эффект разорвавшейся бомбы.

"Триггером его отставки мог стать комплекс вопросов, - говорит директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. – Эту отставку давно обсуждали, но связывали больше с перезагрузкой правительства. Ожидалось, что она состоится где-то под сентябрь, когда в Верховной Раде соберется необходимое количество голосов…".

Почему же она случилась сейчас?

Свой чужой министр

Одной из причин демарша Арсена Авакова с должности в экспертной среде называют тот факт, что президент Владимир Зеленский требовал от министра МВД определенных результатов расследований резонансных дел.

"При этом, глава государства сам вмешивался в некоторые из этих расследований и ставил Авакова в неудобное положение, как это было с делом об убийстве Павла Шеремета. Мы знаем, что фигуранты этого дела были частыми гостями Банковой. Уже очевидно, что Банковая осуществляла политическое давление и создавала, вероятно, пояс проблем для Авакова", - отмечает Виталий Кулик.

И, вполне возможно, отставка министра МВД готовилась Банковой к годовщине убийства Павла Шеремета (20 июля). Это позволило бы президенту сбросить с себя часть негатива, связанного с расследованием этого дела. К тому же, такой шаг, с большой долей вероятности, был бы воспринят обществом как "очищение" власти.

"У Зеленского давно хотели убрать Авакова по объективным причинам. Начиная от дела Шеремета, заканчивая тем, что Аваков являлся единственным крупным силовым игроком в структуре государственных институтов, который был практически независим от Зеленского. И поскольку МВД играет большую роль в государстве, то, естественно, субъектность Зеленского не могла быть окончательной, пока под его контролем не оказалось бы МВД. Это ключевая причина, думаю", - считает Юрий Романенко.

"Почему отставка именно сейчас? Видимо, из-за давления. Чтобы это не выглядело, что в четверг будут голосовать за его отставку без его личного на то желания. Вероятно, на Банковой решили не тянуть кадровые вопросы до осени, когда ожидается обострение политической борьбы", - говорит заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, Банковой хотелось бы иметь своего министра внутренних дел. А Аваков, при всем своем "долгожительстве" в должности, таковым отнюдь не является.

Многоходовочка?

С другой стороны, отставка Авакова может быть и результатом политического торга. Такие мысли вызывает, например, тот факт, что в экспертной среде всячески акцентируют – это увольнение по просьбе президента. Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко обращает внимание на контекст отставки: "Аваков в очередной раз продемонстрировал лояльность президенту, не стал цепляться за должность. Ушел достойно. А это означает, что его партнерские отношения с президентской командой, точнее, с самим президентом, могут и сохраниться".

Об этом свидетельствует и "замена", которую Банковая подготовила Авакову. После заседания президента и премьер-министра с парламентской фракции "Слуга народа" вечером 13 июля, несколько народных депутатов сообщили, что Зеленский предложил назначить на должность министра МВД их коллегу, главу комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Сам Монастырский, комментируя тот факт, что "Слуги" поддержали его кандидатуру на должность министра МВД взамен Авакова, сказал: "Я понимаю, на какую жертву иду. Как человек, как личность, как политик. Но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность".

"Монастырский довольно часто ходит в Офис президента и всегда по правоохранительным вопросам он докладывает. То есть, он человек в команде, и все нормально к нему относятся", - отметил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Но стоит обратить внимание на биографию этого "человека в команде", чтобы усомниться, за ту ли команду он играет. До того, как стать народным депутатом от "Слуг" и возглавить правоохранительный комитет Рады, Монастырский был помощником депутата Антона Геращенко, который сейчас является заместителем главы МВД. И его самого не раз называли "человеком Авакова".

Впрочем, политический эксперт Александр Кочетков убежден, что какие бы дружеские отношения не были у Монастырского с Аваковым, "невозможно управлять МВД удаленно": "Влияние со стороны офиса президента всегда будет более прямым. В этом смысле Монастырский - человек Офиса президента, а не Авакова".

Как отмечает бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак, "быть "человеком Авакова" и быть Аваковым – это две большие разницы". Он считает, что после отставки главы МВД ведомство перестанет быть тем государственным органом и обеспечивать те функции, которые выполняет сейчас.

"Речь идет, прежде всего, о функции обеспечения политической стабильности в государстве. Отставка Авакова кардинальным образом меняет политическую ситуацию в Украине. При всех претензиях к деятельности министра и возглавляемого им ведомства, нельзя не признать – в течение семи лет это было больше, чем силовое министерство. В системе государственной власти оно было серьезным сдерживающим фактором для других властных институций. С отставкой Авакова этот фактор нивелируется", - считает он.

С уходом Авакова возникают вопросы, как Зеленский будет удерживать улицу, говорит политический эксперт Юрий Романенко. "Авакову это удалось, потому что он имел влияние на различные парамилитарные структуры. А, учитывая напряжение в социуме, думаю, у нас будет очень интересный год", - отмечает он.

Уйти, чтобы вернуться

По слова Романенко, ситуация будет настолько быстро меняться, начнутся настолько серьезные процессы, что спустя год-два мы не будем задаваться вопросом - вернется или не вернется Аваков.

"Идет полноценная смена элиты. Аваков относится к "зубрам", которые долго влияли на процессы в стране. По сути, Зеленский катализировал все эти процессы, связанные с заменой правящего класса "новыми лицами". Нужно смотреть через эту призму. Уходят "зубры", и будут дальше уходить. Помним, как в свое время ушел Александр Мороз, как с политической повестки исчез Симоненко, исчезла "Наша Украина"… Наверное, пришел черед Авакова", -говорит он.

С другой стороны, уход с должности министра МВД может быть для Арсена Авакова и определенным стартом ради собственного политического роста. "В свете возможных досрочных парламентских или даже президентских выборов, нельзя исключать и такой вариант", - считает Виталий Кулик.

Действительно, всю историю с заявлением об отставке можно легко представить в таком контексте. Аваков – самостоятельный игрок, который уходит сам.

"Невозможно просто вызвать такого политического тяжеловеса как Аваков к себе в кабинет и просто вынудить его написать заявление об отставке. Если все-таки написал, значит, сам этого захотел. И единственная здравая мотивация - нежелание встать полностью в кильватер президента Зеленского и безропотно зачищать силовым образом все косяки его власти… Иметь похмелье от чужой пьянки не хочет никто, Аваков не исключение", - считает Александр Кочетков.

По его мнению, если отставка Авакова будет проголосована, он перейдет в активную оппозицию. Причем, нельзя исключать, что на этом поприще он может составить конкуренцию и Петру Порошенко. "Привет" последнему (и Владимиру Зеленскому заодно) Аваков передал недавним фото рукопожатия с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом, кандидатуру которого называют в качестве потенциального нового посла США в Украине.

При всех своих недостатках, Аваков в глазах США производил впечатление системного игрока, одного из последовательных антагонистов России, который был им понятен и выступал гарантией, что Украина будет находиться в сфере их интересов.

Так что, вполне вероятно, у команды Зеленского и у него лично, появился мощный противник. С деньгами, связями и влиянием.

Ирина Петренко, Татьяна Урбанская

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