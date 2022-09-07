Данный законопроект направлен на улучшение ситуации с социальным обеспечением конкретных лиц, подчеркнули в "СН".

Сегодня Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании" (реестр. 7649), который был инициирован народным депутатом Украины Лесей Забуранной вместе с коллегами.

Об этом нардеп от "Слуги народа" сообщила на своей странице в Facebook.

По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 апреля 2022 года средний размер пенсии в солидарном уровне составил 4 370,45 гривень. С 01 июля 2022 года минимальная пенсия составляет 2027 гривень.

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Данный законопроект направлен на улучшение ситуации с социальным обеспечением конкретных лиц.

Предложенные изменения в действующее законодательство предусматривают возможность добровольной уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование согласно договору, заключаемого с Пенсионным фондом Украины (в электронной форме через Портал "Действие", в том числе с использованием мобильного приложения "Действие" или веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда).

Такой договор также можно будет заключить в пользу третьего лица, кроме лиц, информация о которых отсутствует в информационной базе системы персонифицированного учета.

"Это создает предпосылки для решения в определенной степени вопроса пенсионного обеспечения в будущем тех людей, которые имеют не значительные взносы и будут иметь, соответственно, незначительный размер пенсионного обеспечения. Добровольные взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование смогут платить граждане, достигшие 16-летнего возраста и не относящиеся к лицам, которым назначена пенсия в солидарной системе. При этом плательщик сможет самостоятельно определять размер страховых взносов, периодичность и сроки их уплаты", - подчеркнула Забуранная.