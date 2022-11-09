Компания не имеет задолженности по уплате налогов, в том числе по уплате акцизного сбора, отмечают в пресс-службе.

ПАО "Укрнафта" опровергает распространенную СМИ и СБУ недостоверную информацию об уклонении компании от уплаты налогов.

Как говорится в заявлении пресс-службы ПАО, в 2022 году "Укрнафта" в полном объеме выполнила текущие налоговые обязательства, перечислив в бюджеты разных уровней 18,2 млрд грн.

"Компания не имеет задолженности по уплате налогов, в том числе по уплате акцизного сбора", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Кроме того, в "Укрнафте" заявили, что в условиях военных действий компания сохранила стабильную добычу нефти, восстановив суточную добычу до довоенного уровня. Также предприятие добавляет, что полностью и без задержек выплачивает заработные платы, в том числе мобилизованным сотрудникам, и поддерживает защитников Украины с первых дней войны.

В компании напомнили, что сохранение ее стабильной работы крайне важно для обеспечения населения и государства газом и нефтепродуктами.

В ПАО напомнили, что "Укрнафта" и "Укртатнафта", владеющая Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом, - это два разных субъекта хозяйствования. Поэтому требуют от СБУ опровергнуть недостоверную информацию, а СМИ призвали проверять такие сообщения.

Вас также могут заинтересовать новости: