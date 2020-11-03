Инициаторами выступили нардепы от "Слуги народа", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и группы "Доверие".

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно противодействия моббингу (№4306).

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Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Его авторами являются ряд депутатов от "Слуги народа", "Оппозиционного платформы - За жизнь" и группы "Довира".

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс новой статьей 173-5 "Моббинг (травля)".

В ней устанавливается, что моббинг, то есть деяния участников трудовых отношений, которые заключаются в психологическом, экономическом насилии, в том числе, с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении работника предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также в отношении лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами или лицами, работающими по трудовому договору с физическими лицами по отношению к другим участникам трудовых отношений с целью унижения их человеческого достоинства по определенным признакам, создание по ним напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы и/или принуждение участника трудовых отношений к смене места работы. За такие деяния предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 грн до 2 тыс. 550 грн) или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

Если такие действия были совершены группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, то это влечет за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Если такие действия причинили вред психическому здоровью участнику трудовых отношений, это влечет за собой такое же наказание.

Также законопроектом, в частности, в Законе Украины "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине" дается определение моббинга и описываются его признаки.

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Автор: Таня Поляковская