В так называемом расследовании инцидента на Крымском мосту россияне показывают свой непрофессионализм, говорят в Службе безопасности Украины.

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк в своем первом интервью намекнул, что за взрывом Крымского моста может стоять СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В своем "расследовании" они пришли к тому, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР МО в целом. Я уверяю вас, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности", – говорит руководитель СБУ.

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Интересно, что отвечал на вопросы Малюк на фоне вазы с "бавовной", которая стояла в его кабинете. Говоря, причастна ли сама СБУ к "самоликвидации" коллаборантов, он иронично ответил, что "просто россияне не умеют правильно обращаться с "бавовной". Поэтому у них и происходят разные процессы – кто-то пьет некачественный кофе, кто-то некачественным горючим заправляется".

Хотя детали пообещал озвучить уже после победы.

Рассказал Малюк и о результатах СБУ во время войны. Одно из главных направлений – очищение СБУ от "кротов". Так, был задержан экс-начальник Крымского подразделения СБУ Кулинич.

Его Малюк разрабатывал и задерживал лично.

"Был проведена беспрецедентная филигранная разработка и последующая реализация, осуществлено агентурно-техническое проникновение в ряды фсб. Мы добыли все файлы, где он реально докладывал в Москву информацию, в том числе секретную, о ситуации в нашей стране, в Службе, как они пытались влиять на различные процессы", - рассказал Малюк.

По его словам, самоочищение Службы крайне важно, особенно в условиях войны: "Если не обнаружить этих крыс на борту, то все наши дальнейшие операции по отношению к врагу обречены на провал".

Напомним, 8 октября произошел взрыв на мосту, соединяющем оккупированный полуостров с РФ. В России утверждали, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

В Украине взрыв моста официально не комментировали, однако обсуждали версии, что это спецоперация СБУ.

В. Малюк был назначен и.о. главы СБУ в июле 2022 года