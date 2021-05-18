По словам работников СБУ, они искали администратора видеокамер дома, чтобы проверить камеры видеонаблюдения.

В Службе безопасности Украины объяснили, почему сегодня утром стучали в двери квартиры Киевского городского головы Виталия Кличко.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказали в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, сегодня, 18 мая сотрудники СБУ провели ряд одновременных обысков сразу в нескольких регионах Украины. Все они - в рамках уголовного производства по контрабанде в нашу страну горюче-смазочных материалов. Цель этих действий - разоблачить сеть дельцов, которые нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ. Речь идет о незаконно импортируемой продукции на сумму более чем 100 млн грн.

Одно из офисных помещений, в котором "разместились" злоумышленники и где проводила обыски СБУ, располагалось в том же доме, где проживает Кличко.

"Чтобы установить все обстоятельства деятельности злоумышленников, сотрудники СБУ, среди прочего, искали администратора камер видеонаблюдения наружи и внутри дома. Все это - с целью установления и подтверждения причастности фигурантов производства к помещениям, расположенным на соответствующем этаже. На обнародованных Кличко видео четко видно, что в его дверь, как и в двери его соседей по подъезду (которые не являются фигурантами производства), никто не врывался. Двое сотрудников СБУ в гражданском позвонили в дверь и, не дождавшись ответа, пошли к другим соседям, чтобы получить информацию о фигурантах производства", - сообщили правоохранители.

Также в СБУ заверили, что действуют исключительно в рамках закона и в соответствии с законом.

"Мы защищаем Украину и рассчитываем на поддержку добропорядочных граждан", - подытожили в пресс-службе.

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Обыски у Кличко: что было раньше

Сегодня, 18 мая, утром Кличко заявил, что в подъезде дома на ул. Богдана Хмельницкого, где он проживает, ворвалась вооруженная группа, вероятно, представителей правоохранительных органов. Он высказал предположение, что такие действия связаны с "нападениями" правоохранительных органов на киевскую городскую власть.

По словам представителей правоохранительных органов, следственные действия проходят в квартире на несколько этажей ниже жилища мэра и "непосредственно к другим жильцам этого дома не имеют никакого отношения".

Однако, по словам Кличко, камера видеонаблюдения, которая размещена у входной двери в его квартиру, зафиксировала, что представители правоохранительных органов приходили именно к нему сегодня утром и стучали в дверь.

Позже в СБУ сообщили, что обыски проводили сотрудники Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью с привлечением спецподразделения ЦСО "А" в рамках уголовного производства о фальсификации нефтепродуктов.

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Автор: Дмитрий Хилюк