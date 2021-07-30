К адвокату вышел представитель СБУ и сообщил, что "официально Чауса нет в здании и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту".

Адвокат бывшего судьи Николая Чауса Ростислав Кравец заявил, что официально его подзащитного нет в здании СБУ.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам адвоката одиозного экс-судьи, к нему вышел представитель СБУ и сообщил, что "официально Чауса нет в здании и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту".

"Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", - подытожил Кравец.

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Задержание Чауса: что известно

Сегодня ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел в Винницкой области после звонка одного из местных жителей.

Полицейским Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными. Затем сотрудники СБУ "отбили" Чауса у полицейских. После этого за ними начал гоняться спецназ НАБУ.

В Антикоррупционном бюро призвали передать подозреваемого им, но в СБУ отказались и якобы повезли к себе.

Справка УНИАН. 9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдавии отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении.

Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Денис Прядко