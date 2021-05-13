Глава офиса президента сообщил, какие задачи стоят перед потенциальной встречей между президентами Украины и Российской Федерацией.

На потенциальной встрече Зеленского и Путина планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности Парижского саммита "нормандской четверки".

Об этом сообщил Глава Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина.

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"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на самом высоком уровне", - сказал Ермак.

Зеленский предложил Путину встретиться: предыстория

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом президент РФ в очередной раз повторил, что для решения "проблемы Донбасса" руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНВ», а уже затем с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю его офиса Андрею Ермаку.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

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Автор: Екатерина Лиманская