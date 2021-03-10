Отныне консультации в таком составе будут проходить регулярно, отметили в ОП.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран «Большой двадцатки» (G20).

Как сообщает пресс-служба ОП, отныне консультации в таком составе будут проходить регулярно.

Ермак отметил важность соблюдения режима прекращения огня как принципиальное условие для продвижения в переговорах в «нормандском» и минском форматах. Для этого будут обсуждаться дополнительные меры по усилению контроля над режимом прекращения огня, в частности в рабочей группе по безопасности Трехсторонней контактной группы.

Руководитель ОП поблагодарил партнеров Украины из «нормандской четверки» - Францию и Германию за их предложения и усилия в вопросе достижения мира на Донбассе. Он сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств - участников «нормандского формата», на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта.

По словам Ермака, команда президента с большой перспективой смотрит на расширение дипломатических, политических, экономических горизонтов взаимодействия со странами «Большой двадцатки». Он предложил рассмотреть возможности и новые варианты участия Украины в региональных форматах для большей интеграции с соседними европейскими государствами, наладить работу с соседями на Черном море на высшем уровне.

Мирный план по Донбассу: что известно

Сегодня, в среду, 10 марта, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина, Германия и Франция разработали четкий план по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, он "лежит на столе" и ждет согласования со стороны РФ как участницы переговоров в "нормандском формате".

По словам Ермака, Россия декларирует готовность к прекращению войны, реинтеграции оккупированных территорий в Украине и возвращению украинских граждан, и этот план соответствует всем указанным критериям.

В Кремле утверждают, что не имеют никакой информации о существовании доработанного плана.

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Автор: Тамара Отовская