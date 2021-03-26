В Министерстве иностранных дел Украины на этой неделе утвердили коммуникационную стратегию Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.
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Работа над стратегией продолжалась почти год.
"Этот документ построен по принципу изученных нами уроков трудной дипломатической коммуникативной жизни. То есть мы написали не абстрактный документ, а конкретный прикладной документ-стратегию на основе реальной жизни", - заявил Кулеба.
По его словам, эта стратегия создает слаженную, четкую и действенную систему внешней и внутренней коммуникации министерства для достижения стратегических целей МИД.
"Стратегия закладывает фундаментальные принципы деятельности, отражает ценности МИД, миссию и видение нашего функционирования. Стратегия отвечает на вызовы, которые диктует новая реальность пандемии и будущего мира после ее завершения. Впервые мы четко формулируем и устанавливаем указатель о том, что преимущество в коммуникации должно предоставляться цифровым и дистанционным решением, формируем устойчивые процедуры планирования, реализации и оценки эффективности коммуникаций, которые должны быть гибкими и при этом не отходить от базовых принципов внешней политики Украины", - заявил Кулеба.
В ней сформулированы алгоритмы действий работников дипломатической службы в той или иной коммуникационной ситуации и определяются правила поведения.
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