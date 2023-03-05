В ГУР подчеркнули, что военная разведка является специфической структурой.

Главное управление разведки отреагировало на скандал с блогером Ксюшей Манекен (Оксана Волощук). В ведомстве объяснили, что ГУР привлекает к выполнению задач представителей разных профессий.

"Задачи Главного управления разведки МО Украины выполняют много публичных и непубличных людей, которые не афишируют свою деятельность", - указывается в комментарии разведчиков "Украинской правде".

Отмечается, что военная разведка - это специфическая структура с иногда крайне специфическими задачами, особенно, если действия происходят во время войны.

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"По понятным причинам, разведка не может раскрывать все методы своей деятельности на широкую общественность. Учитывая особенности определенных задач, для их выполнения структура может привлекать очень разных людей, разных профессий, статуса, с особыми навыками. К счастью, очень разные представители нашего общества готовы помогать Украине. В то же время неправильно публиковать все инструменты достижения поставленных задач, по крайней мере, до победы", - подчеркнули в ГУР.

Скандал с Ксюшей Манекен

Как ранее сообщал УНИАН, известная блогерша Ксюша Манекен (Оксана Волощук) получила награду от ГУР "за содействие военной разведке Украины II степени". Она, вместе с другими блогерами, такими как Саша Бо, Таня Парфильева и Настя Елисеева, побывали в Офисе президента.

Манекен вспомнила о своем прошлом и о том, что она зарабатывала на жизнь эскортом. Однако вскоре эту Stories Волощук удалила.

Отмечается, что в 2015-2016 годах она рассказывала, как "преобразился" Крым после того, как его оккупировала РФ. Тогда блогерша утверждала, что ей "не важно, чей Крым".

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