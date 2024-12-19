Депутаты Черниговского областного совета от имени громады области обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием остановить попытки захвата предприятий, к которым, по мнению народных избранников, причастен народный депутат Борис Приходько. Об этом пишет издание "Обозреватель".

В обращении говорится о систематических попытках со стороны Приходько и связанных с ним структур захватить предприятия, парализовать их работу, арестовать счета и имущество. Такие действия, как считаются черниговские депутаты, во время войны недопустимы. Зато злоупотребления несут угрозу не только экономической стабильности региона, но и жизни тысяч людей, которые зависят от этих предприятий.

"Не менее тревожным является влияние Приходько на Черниговский апелляционный суд, где сомнительные решения выносят одни и те же судьи - Николай Оседач, Валентина Антипец и Валерий Заболотный. Их неоднократно обвиняли в затягивании громких дел, снятии ответственности с убийц и взяточников и, наоборот, в неправомерном преследовании "неугодных". В частности, именно это судейское "трио" приняло абсурдное решение в отношении владельца предприятия "Пожмашина" Олега Аверьянова, которое вызвало резонанс в обществе, ведь компания является крупным работодателем и крупным налогоплательщиком в Черниговской области. И такое решение судей фактически направлено на уничтожение предприятия, что в условиях войны недопустимо, потому что тысяча работников рискуют остаться без работы, - пишет "Обозреватель".

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В издании напомнили, что нардеп Приходько известен своей скандальной карьерой еще со времен правления Януковича. В 2014 году его имя фигурировало якобы в уголовном производстве о хищении 2 миллиардов гривен из Аграрного фонда, которые исчезли через "Брокбизнесбанк" Сергея Курченко. За эти махинации политику грозило 12 лет заключения.

Позже он получил депутатский мандат от Прилуцкого округа.