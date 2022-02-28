Переговоры российской и украинской делегаций начались.
По словам собеседника из Офиса президента, пока неизвестно, сколько они продлятся.
Напомним, переговоры проходят в районе белорусско-украинской границы.
В состав делегации от Украины вошли председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Российскую делегацию на переговорах будут представлять посол РФ в Беларуси Борис Грызлов, депутат Леонид Слуцкий, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, замминистра обороны РФ Александр Фомин. Возглавлять делегацию будет Владимир Мединский.
Отмечается, что ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.