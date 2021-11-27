Любомира Мандзий умерла в результате тяжелой болезни.

Умерла заместитель министра образования и науки, бывшая и. о. министра Любомира Мандзий.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил в Facebook.

"Печальная новость. После тяжелой болезни отошла в вечность украинская педагога Любомира Мандзий. Пани Любомира была очень мощными профессионалом, таких людей называют светочами науки", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Мандзий родилась в 1973 году на Львовщине.

Окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко. Кандидат политических наук, доцент.

1 сентября 2019 года назначена на должность заместителя министра образования и науки Украины.

В период с 25 марта 2020 года по 25 июня 2020 года исполняла обязанности министра образования и науки Украины.

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Автор: Екатерина Жирий