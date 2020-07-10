Замглавы ОП Кирилл Тимошенко может наложить руку на "Украинский медиа-холдинг" - журналист

Наибольший интерес для Тимошенко в «УМХ» могут представлять онлайн-ресурсы – Бигмир.нет и Корреспондент, а также 7 радиостанций.

В агентстве по управлению конфискованными активами АРМА в ближайшее время должен состояться весьма скандальный конкурс – на управление активами «Украинского медиа-холдинга», конфискованный у беглого олигарха Сергея Курченко.

В состав «УМХ» входит 72 структурных подразделения. Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

"На конкурс подали заявки пять предприятий, каждое из которых указывает в заявке, сколько готово платить помесячно за управление активами «УМХ», и получает право преимущественного выкупа в случае приватизации. Сроки подачи заявок закончились. Но тут в конкурс вмешался Офис президента. Под давлением ОП временно исполняющий обязанности директора АРМА Виталий Сигидин зарегистрировал еще одну заявку. То есть кто-то узнал о заявках, о суммах, которые там фигурируют, и решил в последний момент зайти со своим предложением, чтобы выиграть наверняка", - пишет Бутусов.

Также он утверждает, что этот «кто-то», весьма вероятно, связан с замглавы ОП Кириллом Тимошенко.

"Не исключено, что Тимошенко решил посодействовать в создании лояльной себе медиа-компании перед выборами, и капитализировать свое влияние в политике. Наибольший интерес для Тимошенко в «УМХ» могут представлять онлайн-ресурсы – Бигмир.нет и Корреспондент, а также 7 УКВ-радиостанций. Любопытно, кому же в конечном итоге достанется «УМХ» и какие структуры выиграют на конкурсе, и сколько получит бюджет от такого управления", - написал журналист.

Бутусов также уверен, что история с передачей в управление не будет прозрачной с таким подходом Офиса президента.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram