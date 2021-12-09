Представители Минюста США отметили высокий уровень и тесное взаимодействие с Офисом генерального прокурора Украины.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время рабочей поездки в США встретилась с заместителем американского генпрокурора Кеннетом А. Политом-младшим и его заместителем и советником Брюсом К. Шварцом.

Как сообщает пресс-служба ОГПУ, это первый визит украинского генерального прокурора в Министерство юстиции США с 2002 года.

Представители Минюста США отметили высокий уровень и тесное взаимодействие с Офисом генерального прокурора Украины. Напоминается, что Соединенные Штаты Америки и Украина - участники двустороннего Договора о взаимной правовой помощи, это помогает в проведении расследований и судебного преследования.

Читайте такжеВ Украине обсудили стратегию сохранения санкций ЕС против экс-чиновников и их окружения"Экстрадиционное сотрудничество между нашими странами развивается достаточно динамично - за последний год мы выдали в США столько же людей, сколько за предыдущие 4 года вместе взятые. И я убеждена, что мы и в дальнейшем будем действовать слаженно и эффективно в рамках уголовных производств", – отметила Венедиктова.

Американские коллеги также высоко оценили поддержку Офиса генпрокурора и украинских правоохранительных органов в международных операциях в сфере противодействия киберпреступности.

Венедиктова напомнила о нынешней международной операции по разоблачению хакерской группы, распространявшей вредоносное программное обеспечение Emotet.

Генпрокурор добавила, что украинская прокуратура открыта к развитию сотрудничества в сфере кибербезопасности, совместных проектов по защите интеллектуальной собственности, противодействию экологическим преступлениям и торговле людьми. Также Офис генпрокурора сейчас работает с партнерами и экспертами США над функциональным анализом всех уровней прокуратуры Украины и Концепции развития уголовной юстиции и органов правопорядка.

Автор: Григорий Бондарь