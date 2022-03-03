Члены делегации уже в вертолетах.

Делегация Украины, в которую входят парламентарии, чиновники и представители Офиса президента, отправились на переговоры с РФ.

Соответствующее фото опубликовал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

"На переговоры с РФ. Уже в вертолетах...",- написал он.

На фото можно увидеть главу парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамию.

Напомним, в состав делегации вошли председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Переговоры с Россией после вторжения: что известно

Как сообщал УНИАН, 28 февраля на белорусско-украинской границе прошли переговоры между представителями Украины и РФ относительно немедленного прекращения огня и отвода войск с территории Украины. Они длились шесть часов.

В Офисе президента Украины заявили, что первый раунд переговоров состоялся с целью нахождения точек соприкосновения, а второй должен состояться в ближайшее время.

1 марта президент Владимир Зеленский заявил, что "не чувствует конкретики" от первого раунда переговоров между делегациями Украины и Российской Федерации. Также глава государства подчеркнул, что Россия должна перестать бомбить украинские города до того момента, как могут начаться содержательные переговоры по режиму прекращения огня.

2 марта депутат Ярослав Железняк сообщил, что российская делегация уже прибыла к месту переговоров в Беловежской пуще, а украинская - нет.

Позднее стало известно, что переговоры пройдут в другом месте.

Вас также могут заинтересовать новости: