Президент добавил, что одним из основателей Международного олимпийского комитета был украинец.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание провести Олимпийские игры в Украине.

Об этом он заявил во время праздничного мероприятия, которое было организовано при поддержке группы "Метинвест", по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета.

"У каждого есть мечта. Для тех, кто сидит сегодня в зале - это Олимпиада в Украине. Я считаю, что наша страна заслужила проведения Олимпийских игр. Тяжелоатлеты говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать. Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся", - сказал президент.

Он добавил, что одним из основателей Международного олимпийского комитета был именно украинец.

"Стоит вспомнить, что один из основателей Международного олимпийского комитета - это украинец Алексей Бутовский с Полтавщины. Стоит ставить себе такую цель и идти к ней", - отметил Зеленский.

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине производителем стали.

Производственные площадки "Метинвеста" также становятся площадками для спортивных рекордов. Например, совсем недавно на Северном горно-обогатительном комбинате восемь стронгменов Украины установили национальный рекорд по перетягиванию автосамосвала Caterpillar.

Основные акционеры "Метинвеста" - группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

Автор: Григорий Бондарь