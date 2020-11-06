По словам Кривоноса, Украина показала свое желание двигаться вперед к мирному решению ситуации на Донбассе.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что предложенным планом действий по Донбассу украинская делегация в ТКГ демонстрирует свою инициативу и заставляет РФ действовать не так уверенно, как она до этого действовала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Уже на данном этапе украинская сторона в Трехсторонней контактной группе начинает проявлять определенную инициативу и навязывать и подавать свои предложения, и этим заставляет РФ уже действовать не так уверенно, как она до этого действовала», - заявления он.

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Также заместитель секретаря СНБО напомнил историю с попыткой боевиков проинспектировать позиции украинских войск в районе населенного пункта Шумы. «Тогда мы играли второй номер. Возможно, надо было сделать - «Вы хотите Шумы, а мы хотим проверить Дебальцево и Докучаевск, так как согласно Минским договоренностям эти два населенных пункта должны быть деоккупированы», - сказал он.

«Позитив - что пошло движение вперед и мы навязываем свою инициативу - это очень важно. Каким образом будут действовать наши переговорщики с другой стороны, мы увидим. Время четко определено, Украина показала свое желание продолжать шаги вперед к мирному решению ситуации на Донбассе. Теперь будем ждать ответа со стороны наших оппонентов», - добавил Кривонос.

Заместитель секретаря СНБО отметил, что сроки определены и все зависит от желания российской стороны. «Хотят они действовать или не хотят они действовать. В любом случае сроки могут обсуждаться, могут переноситься - это уже вопрос другой. Самое главное - мы должны услышать реакцию, воспринимают ли наши предложения. Вчерашнее заявление господина Пескова - что они не воспринимают, но подождем ответа на уровне ТКГ», - подчеркнул он.

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План действий ТКГ: что известно

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового Плана действий по Донбассу.

Этими пятью главными пунктами определены: вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года; отмена властью Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО; восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ; увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1 тыс. 500 человек); только при выполнении первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

Украинская делегация представила свою позицию ОБСЕ и российской делегации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план Украины по Донбассу "расходится" с содержанием и последовательностью действий, предусмотренных Минскими соглашениями.

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Автор: Константин Гончаров