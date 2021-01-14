Украина стала первым государством мира, которое в этом году уплатило все регулярные взносы в Организацию Объединенных Наций.
Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в микроблоге Twitter.
Читайте такжеООН: впервые за 22 года в мире вырос уровень крайней нищеты
"Мы рады, что Украина официально стала первой страной-членом ООН в 2021 году, которая выплатила свои взносы в ООН в полном объеме. Украина настроена платить ООН свои взносы полностью и как можно скорее", - говорится в сообщении.
Как известно, ранее Украина входила в первые 25 государств-членов организации, которые вовремя платили регулярный взнос в ООН. К примеру, в 2019 году он составил 1 млн 589 тыс. 288 долларов.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram