В ближайшие дни страны Европейского союза рассмотрят вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Украина заслужила право стать членом Европейского союза.

Об этом во время видеообращения заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В ближайшие дни страны Европейского союза рассмотрят вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Этот вопрос станет одним из определяющих в истории Европы и Европейского союза на годы вперед. Мы, конечно же, ожидаем этого с нетерпением от наших европейских партнеров. Поэтому мы обращаемся с призывом не только к европейским лидерам, но и ко всем гражданам великой Европы: поддержите Украину сейчас. Украина точно заслужила право стать членом Европейского союза. Украина точно заслужила право стать членом ЕС", - сказал он.

По его словам, граждане стран-членов ЕС должны громко сказать свое слово, чтобы у их правительств не оставалось никаких сомнений относительно того, какое решение они должны принять.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

1 марта Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества. В документе также осуждается российская агрессия против Украины. Резолюция носит рекомендательный характер.

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