Кулеба подчеркнул, что Киев и Будапешт должны уважать законодательство и национальные интересы друг друга.

Украина не настроена на эскалацию политического конфликта с Венгрией и хочет сохранять с ней нормальные отношения.

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Такое заявление сделал в интетвью «РБК-Украина» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, он пытается урегулировать проблемы с Будапештом по трем причинам.

"Во-первых, это важная страна-сосед в Центральной Европе, и мы тоже часть этого пространства... Во-вторых, это государство-член НАТО, и мы хотели бы нормально взаимодействовать с Венгрией в вопросе евроатлантической интеграции. В-третьих, это государство-член Евросоюза, позиция которого нам тоже важна", - объяснил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что Киев и Будапешт должны уважать законодательство и национальные интересы друг друга.

"Никто не настроен политически воевать с Венгрией. Но и Венгрия должна уважать наше национальное законодательство и национальные интересы", - сказал министр.

Глава МИД отметил, что на отношения с Венгрией нельзя смотреть исключительно через призму деятельности того или иного гражданина Украины, который симпатизирует венгерским интересам.

Кулеба полагает, что Венгрия и Украина имеют такие непростые отношения, потому что оба государства «очень травмированы своей историей».

"И поэтому очень болезненно относятся к любым вопросам, когда история прорывается в настоящее, или еще и пытается диктовать будущее. И вот эти скрытые травмы, они и вызывают столкновение интересов. И плюс Венгрия вообще в последние годы очень амбициозно себя ведет не только в отношениях с Украиной, но и с рядом других стран, и с Европейским союзом в целом", - добавил министр.

Кризис между Украиной и Венгрией

30 ноября журналист Виталий Глагола сообщил, что на Закарпатье сотрудники СБУ устроили обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также в еще нескольких человек.

Уголовное производство касается заключения фиктивных договоров венгерских благотворительных фондов. По мнению правоохранителей, они могут нанести ущерб государственной безопасности Украины.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила факт обысков у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители также исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что пожаловался в НАТО и ОБСЕ из-за обысков, проведенных Службой безопасности Украины в офисах организаций венгерского меньшинства на Закарпатье.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг надеется что Венгрия и Украина смогут урегулировать двусторонние проблемные вопросы.

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Автор: Дмитрий Захаров