Анатолий Баронин

Литва намерена предложить союзникам по НАТО предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ), который позволит стране стать членом Североатлантического альянса. Эту инициативу уже поддержала Латвия.

Конечно, что у конфронтации с РФ единственный выход для Украины – вступление в НАТО. И, прежде всего, поддержка будет зависеть, в основном, от Соединенных Штатов. Ведь они являются крупнейшим контрибутором Североатлантического альянса. Несмотря на то, что все решается консенсусом, все же вес голоса США в структуре НАТО наибольший. Впрочем, есть определенные вопросы по позиции таких стран как Германия и Франция, которые могут быть использованы РФ для блокировки этого процесса.

РФ и ее сателлиты в Европе, используют нарратив, что в случае принятия Украины в НАТО, Европа вынуждена будет воевать против России

РФ и ее сателлиты в Европе, используют нарратив, что в случае принятия Украины в НАТО, Европа вынуждена будет воевать против России. Но, на мой взгляд, первое, что мы можем сделать - в переговорном процессе с Альянсом использовать один из механизмов ограничений. Ведь перед тем, как принимаются решения, страна может использовать определенные ограничения. Например, Украина может сказать, что НАТО не используется пятая статья о коллективной безопасности в случае с оккупированными территориями – Крымом и ОРДЛО, а распространяется лишь на возможное наступление, возможную атаку уже после вступления в ряды Альянса. Тогда это может снять определенное напряжение со стороны, скажем, тех стран Европы, которые могут колебаться в этом вопросе.

Мы в одиночку можем уладить ситуацию с ОРДЛО. Но нам нужно обеспечить определенные гарантии того, что РФ не будет продолжать полномасштабное наступление со своей территории вглубь Украины. Ведь как таких рисков со стороны ОРДЛО мы не видим, мы можем им противостоять, если Россия не будет подключать регулярные силы на других направлениях, или применять их с «границе» Крыма, или из-за границы Сумской или Харьковской областей

Поэтому использование поправки ограничений, о которых я сказал, могло бы стать полезным как для Европы, так и для Украины. Потому что в принципе это устраивает нас с точки зрения гарантий безопасности.

Второе - проблема не сводится к предоставлению Украине ПДЧ. Проблема сводится к тому, чтобы страна демонстрировала шаги по приближению к стандартам НАТО. Скажем, с 2019 года мы не видим значительного прогресса в приближении к стандартам, все происходит достаточно медленно и без энтузиазма украинских государственных органов. Более того, конфликт между Генштабом и Минобороны даже перешел в судебную плоскость (командующий воздушных сил, начальник Генштаба и главнокомандующий ВСУ подали на Минобороны в суд за то, что министр вынес им строгий выговор). И это, увы, не добавляет уверенности и позитивных сигналов нашим партнерам в том, что Украина быстро движется на пути к членству в НАТО.

Украине стоит более гибко использовать те механизмы НАТО, которые у нас есть

Поэтому сейчас вопрос не в том, удобное для Украины время для получения ПДЧ, или не удобное. Вопрос - насколько Украина сейчас будет демонстрировать свою готовность к быстрым реформам. Это во-первых. А, во-вторых, стоит увеличивать контрибуции в Альянсе.

Ведь, если взять, например, Грузию, то можем утверждать, что во время ПАСЕ Грузия всегда получала определенные положительные отзывы на свою деятельность. То есть Грузия, несмотря на оккупацию и экономические трудности, постоянно способствует и увеличивает контрибуцию в НАТО свое присутствие в миссиях в Афганистане, в Ираке, в других совместных миссиях НАТО. Убежден, что в случае повышения активности Украины в совместных миссиях НАТО, мы сможем изменить позицию некоторых стран в отношении нас. В частности, тех, которые стараются ограничить собственные расходы на НАТО, как, например, Германия (в ее адрес звучали такие обвинении со стороны бывшей администрации президента США Трампа).

То есть сейчас Украине стоит более гибко использовать те механизмы НАТО, которые у нас есть.

Анатолий Баронин, директор аналитической группы Da Vinci

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