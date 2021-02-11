Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что никаким олигархам или коррупционерам не удастся затормозить развитие Украины как европейского государства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на призыв депутатов Европейского парламента к украинской власти продемонстрировать ощутимые результаты в борьбе с коррупцией.

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"Украина уже сделала много для демонтажа старых коррупционных правил. Этот демонтаж вызвал и будет вызывать противодействие. Но никаким олигархам или коррупционерам не удастся затормозить развитие Украины как европейского государства", - написал Кулеба в Twitter.

Коррупция в Украине и ЕС: что было раньше

Сегодня, 11 февраля, Европейский парламент принял резолюцию по выполнению Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

В резолюции депутаты ЕП, среди прочего, призвали украинскую власть усилить борьбу с коррупцией, обеспечить независимость антикоррупционных органов и подтвердить преданность реформам.

Евродепутаты выразили серьезную обеспокоенность очевидные попытки лиц, которые имеют "корыстные интересы", подорвать достижения страны в борьбе с коррупцией и демократические реформы в целом, особенно с помощью "восстановления политической власти некоторых олигархов, которые способствовали ослаблению ориентированной на реформы большинства в Верховной Раде".

Евродепутаты также заявили, что достижение ощутимых результатов в борьбе с коррупцией важно для улучшения бизнес-климата и привлечения в Украину новых иностранных инвестиций.

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Автор: Виталий Саенко