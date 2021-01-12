В настоящее время в суде продолжается процесс исследования материалов досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева продолжает рассмотрение дела об убийстве летом 2016 года в центре столицы журналиста Павла Шеремета.

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Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время идет процесс исследования материалов досудебного расследования по делу об обвинении музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.

В начале заседания одна из судей - Марина Антонюк - заявила, что племянница мужа входила в состав группы следователей по указанному производству.

"С этим лицом лично я семейных отношений не поддерживаю... Мы вместе не проживаем и не поддерживаем дружеских отношений... Она не является моим близким родственником или членом семьи, что не является основанием для того, чтобы мной был заявлен самоотвод. Однако об этой информации я сообщаю участникам процесса, поскольку вы имеете право самостоятельно сформулировать свою позицию по вопросу о том, доверяете ли вы мне как судье в связи с этим... и соответственно вправе заявить отводы", - отметила судья.

В свою очередь стороны заявили, что не имеют отводов в отношении судьи Антонюк.

Что известно о деле

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в выполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

Дело в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года якобы в кабинете тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета Офису генерального прокурора Украины.

Адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

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Автор: Антонина Доломанжи