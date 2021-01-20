Отстранённый от должности главы Конституционного суда Александр Тупицкий сегодня снова пытался попасть на свое рабочее место, но ему помешали сотрудники госохраны.
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Об этом сообщает «5 канал». Отмечается, что сегодня глава суда приехал двумя машинами, с личной охраной. Но не смог заехать даже во двор суда. Охранники сообщили Тупицкому, что исполняют решение ГБР.
Судья заявляет, что не был официально уволен со своей должности, а раз так – в случае неявки на рабочее место ему засчитают прогул. Он обещал вернуться в КСУ завтра.
Конституционный кризис в Украине
- 24 декабря, в Конституционный суд поступила повестка о вызове Тупицкого 28 декабря в Офис генерального прокурора для сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
- По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах, а также в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал ложные показания. Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод".
- 28 декабря Глава КСУ Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.
- В КС заявили о незаконности и неконституционности указа президента по отстранению Тупицкого.
- Накануне Тупицкий приехал в КСУ, но в здание суда его не пустили.
- В то же время следователи Государственного бюро расследований сообщили Тупицкому о подозрении. Он подозревается в совершении уголовных правонарушений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).
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