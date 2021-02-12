Продолжение трудовой реформы. Как Кабмин предлагает "защищать" работников

Что такое трудовые отношения и когда они наступили? Кабмин одобрил законопроект, который это определяет. Чиновники уверяют, что принятие документа усилит защиту работников и способствует легализации зарплат. УНИАН разбирался, так ли это.

Кабинет министров на внеочередном заседании одобрил проект закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия». В Минэкономики уверяют, что принятие закона будет способствовать снижению объема незадекларированного труда в Украине, легализации заработной платы и усилению защиты работников.

«Правительство продолжает трудовую реформу и активно работает над совершенствованием законодательства о труде. Увеличение количества официально оформленных работников путем легализации трудовых отношений будет способствовать обеспечению их социальных потребностей и экономическому росту Украины», - заявил глава ведомства Игорь Петрашко.

Что предлагается

Документом внедряется принцип презумпции наличия трудовых отношений. Для этого предлагаются семь критериев:

выполнение работ по конкретной квалификации, профессии или должности, по поручению и под контролем особы, в интересах которой выполняются работы;

работа должна носить постоянный характер и не предусматривать конкретного результата за определенный период;

выполнение работы должно проходить на рабочем месте с соблюдением установленных правил внутреннего трудового распорядка;

организация условий труда – наличие оборудования, инструментов, материалов и т.д. – должна обеспечиваться работодателем;

работнику должна производиться систематическая выплата вознаграждения;

работодатель должен установить продолжительность рабочего времени и отдыха;

работодатель возмещает финансовые затраты работника, в том числе на рабочие поездки;

В законопроекте говорится, что работа может быть признана выполняющейся в рамках трудовых отношений, если есть, по крайней мере, три из перечисленных признаков. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности, отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций по сохранению места работы.

В Минэкономики отмечают, что документом также урегулированы вопросы передачи бизнеса от одного владельца другому и уведомления работников о таких изменениях: «Это сделает процесс передачи бизнеса или организации новому владельцу более прозрачным и понятным для коллектива, и усилит защиту работников от незаконного увольнения».

На бумаге и на деле

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что эта идея правительства обречена на провал. По ее мнению, это лишь очередная попытка власти ударить по ФОПам.

Томашевская обращает внимание на тот факт, что в Украине уже более 20 лет существует упрощенная система налогообложения. За это время выросло целое поколение людей, для которых мировоззрение «быть оформленным на работу» – это быть ФОПом. Данная модель стала массовой - человека берут на работу в какой-либо проект и регистрируют предпринимателем.

«Самое важное в этой истории не столько низкие налоги, сколько легальные выплаты. То есть, у человека легальный доход, он получает все свои гонорары. Формально - это законно. И никто с этим ничего не делал, пока в бюджете не образовались неподъемные дыры. Все происходящее стимулировалось, преподносилось как упрощенка. А когда не стало средств, решили – давайте прижмем ФОПов. Причем сначала появилась так называемая практика переквалификации. Без каких-либо критериев налоговая приходила с проверкой и заявляла – это не ФОП, это - наемный сотрудник. Составляла соответствующий акт, несогласных «приглашала» в суд. Но в большинстве случаев люди выигрывали в судах, в этом им помогали юристы, выписывались неоспоримые аргументы», - отмечает эксперт.

По ее мнению, идея выписанных правительством критериев трудовых отношений заключается в том, чтобы заставить ФОПы платить налог с чистого дохода как с зарплаты. Но логика ошибочная. Потому что, если человек не собирается платить зарплатные налоги, иначе дорого вести бизнес, то он не будет изучать критерии, а пригласит юристов, которые сделают так, что критерии будут соблюдены.

«На всем этом заработают эксперты и юристы, которые нарисуют защищенную схему так, чтобы все равно налоги не уплачивались. И за это будут платить большие гонорары. Если уже власть взялась за такой подход с критериями, то нужно было ликвидировать упрощенную систему. Но тогда возникнет проблема занятости, все дружно станут на биржу. Поэтому никто подобного делать не будет. Таким образом, предлагаемый законопроект – абсолютный популизм. Зато кто-то скажет – правительство работает, борется с «тенью». И еще один вариант смысла нововведений - просто создадут базу о трудоустройстве, а затем, при налоговых проверках, будут давить на бизнес. Но уже сформировалась судебная практика реагирования на подобное, и не в пользу фискалов. Все предлагаемое легко развалить. Появится лишь новая бумажка о критериях», - отметила Томашевская.

При этом она подчеркнула, что критерии очень размыты. Более того, если будет установлено, что человек зарабатывает деньги как фрилансер, или как бизнесмен, то все критерии «летят в мусорное ведро». Это прямо следует из описания в законопроекте: «Если у ФОПа есть другие клиенты и проекты, то его нельзя назвать наемным работником».

«Налоги не любят платить ни в одной стране, их везде пытаются минимизировать. Что касается Украины, то у нас «злополучную» упрощенную систему отменить нельзя, она на сегодня двигает все то, что еще не умерло. Если раньше бюджет наполняли крупные корпорации, то сейчас этого нет. Проблема концептуальная – правительство должно разобраться, что собирается в стране выстроить. Но если мы не знаем, чего хотим, то Пенсионный фонд никогда не наполним. Его наполняют, в основном, бюджетные учреждения, где все «в белую», выплаты с минималки, либо иностранные крупные компании, у которых прозрачность выше рентабельности. Это нужно признать и искать другие способы развития страны, формировать другую культуру», - подчеркнула Томашевская.

Экономический эксперт Олег Пендзин считает, что действительно есть необходимость определения на законодательном уровне понятия «трудовые отношения», а также признаков их наличия для приведения национального законодательства в соответствие требованиям Рекомендаций МОТ (№ 198) о трудовых правоотношениях.

«Одновременно нельзя согласиться с позицией предложенного проекта в части возможности существования других признаков трудовых отношений, кроме тех, которые предусмотрены предписаниями, с учетом специфики деятельности физических и юридических лиц, в пользу (в интересах) которых выполняются работы. Ни одним пунктом из предложенного списка не предусматривается, каким образом будут определяться иные признаки. Такая неопределенность норм закона может привести к широкому толкованию понятия «трудовые отношения». Это создаст условия для злоупотребления контролирующими органами. Поэтому, в частности профсоюзы, предлагали выписать норму иначе - «заключение гражданско-правовых договоров, которые фактически регулируют трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается», - подчеркнул эксперт.

Еще в 2019 году, когда новая команда только пришла к власти, в налоговой назвали злоупотреблением ситуацию, когда большие компании используют для ведения бизнеса схему с физлицами-предпринимателями и работают по упрощенной системе налогообложения. Заявлялось, что 98,5% налога на прибыль в Украине платит всего пять тысяч компаний, хотя зарегистрировано около пятисот тысяч. Но изменить ситуацию планировали не путем принятия новых законов, а «изыскивая аргументы в существующем законодательстве, в судебной практике, ведь концепция злоупотребления правом известна». Видимо, сегодня видение власти изменилось.

Нана Черная

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