Решение социальных и экономических вопросом россияне связывают с политикой.

Глава украинской делегации на минских переговорах Леонид Кравчук прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что урегулирование конфликта на Донбассе якобы зависит от Украины.

В качестве примера Кравчук привел способы блокирования россиянами и боевиками решения ряда вопросов, рассматриваемых в ТКГ.

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"Я приведу один пример. Есть четыре подгруппы в самом Минском процессе, у нас есть социально-экономическая группа. На заседании подгруппы ни разу не было каких-то острых споров, все вопросы задавала Украина и предлагала конкретные действия - на транспорте, в целом во всех социальных вопросах. Мы выходили на общую дискуссию, Россия и ОРДЛО находили причины для того, чтобы этого не делать. И все это связывалось с решением политических вопросов, мол, будет отменен закон о местных выборах – мы будем рассматривать этот вопрос, это прямо говорилось с экрана", - рассказал он в эфире канала "Украина 24".

Россия, по словам Кравчука, связывает все социальные и экономические вопросы с политическими.

"Украина давала предложения, как и когда это можно сделать, но повторю: именно Россия связывала любые вопросы - обмена удерживаемыми лицами, экономические вопросы, гуманитарные - с политическими вопросами, которые никакой привязки там совсем не имеют", - заявил он.

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Автор: Юрий Годован