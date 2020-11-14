Ермак предложил принять план действий по Донбассу / Фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости принятия мирного плана действий по Донбассу для активизации работы Трехсторонней контактной группы.

Как сообщается на сайте Офиса президента, Ермак в пятницу, 13 ноября, принял участие в рабочей встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" в формате видеоконференции.

В частности, руководитель Офиса Президента рассказал о Плане действий, который подготовила украинская сторона.

"Документ называется "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей". Мы рассматриваем этот документ как такой, что касается имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в Нормандском формате в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что в случае нахождения понимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне нормандского формата", - заявил Ермак.

По словам Ермака, в украинском документе обобщены предложения, которые были озвучены сторонами на заседаниях ТКГ.

Участники встречи договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе представленного Украиной документа.

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Украина поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников лидеров стран - участниц Нормандского формата для ускорения этого процесса.

В Офисе президента также отметили, что представители Германии и Франции Ян Гекер и Эммануэль Бонн поддержали позицию Украины относительно выработки единого документа для эффективной работы ТКГ.

План действий по Донбассу

  • План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров "нормандской четверки".
  • 5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

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Автор: Александр Топчий