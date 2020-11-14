В украинском документе обобщены предложения, которые были озвучены сторонами на заседаниях ТКГ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости принятия мирного плана действий по Донбассу для активизации работы Трехсторонней контактной группы.

Как сообщается на сайте Офиса президента, Ермак в пятницу, 13 ноября, принял участие в рабочей встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" в формате видеоконференции.

В частности, руководитель Офиса Президента рассказал о Плане действий, который подготовила украинская сторона.

"Документ называется "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей". Мы рассматриваем этот документ как такой, что касается имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в Нормандском формате в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что в случае нахождения понимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне нормандского формата", - заявил Ермак.

По словам Ермака, в украинском документе обобщены предложения, которые были озвучены сторонами на заседаниях ТКГ.

Участники встречи договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе представленного Украиной документа.

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Украина поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников лидеров стран - участниц Нормандского формата для ускорения этого процесса.

В Офисе президента также отметили, что представители Германии и Франции Ян Гекер и Эммануэль Бонн поддержали позицию Украины относительно выработки единого документа для эффективной работы ТКГ.

План действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров "нормандской четверки".

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

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Автор: Александр Топчий