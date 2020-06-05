Украинские культурные деятели поддерживают назначение Ткаченко и называют первоочередные шаги для реформирования отрасли

В частности они настаивают на необходимости реформирования музейной сферы, поддержке туризма.

Украинские культурные деятели поддерживают назначение Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики и называют первоочередные шаги для реформирования.

В комментарии УНИАН руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд заявил, что Ткаченко является профессиональным менеджером и патриотом Украины.

«Для меня очень важно, что в первый день своего назначения он позвонил мне и выразил поддержку нашему музею в борьбе с невеждами из областного совета», - сказал Ройтбурд.

По его мнению, вся культура в Украине требует немедленного реформирования – «от министерства до сельского клуба».

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«Но мне больше всего сейчас болит именно за музейную реформу, контуры которой мы обсуждали еще с предыдущим министром Владимиром Бородянским. И я надеюсь, что все наработки Ткаченко проанализирует, сохранит и будет развивать», - заявил Ройтбурд.

По его словам, музейная система должна быть не только поддержана, но и переформатирована, ведь она «устаревшая и консервативная как никакая другая».

Директор Украинского института книги Александра Коваль в комментарии УНИАН отметила, что на позиции главы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Ткаченко был «полностью на стороне отстаивания интересов культуры». «И сделал очень много для того, чтобы, по крайней мере, вернули финансирование, которое сначала забрали. И сейчас он с комитетом старается, чтобы были профинансированы антикризисные мероприятия», - сказала она.

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«Я надеюсь, что он эту же свою позицию - отстаивать интересы культуры - будет и на посту министра. И это в меня вселяет оптимизм. По крайней мере, я вижу какие-то варианты для взаимодействия, и я вижу, очевидно, добрую волю с его стороны», - сказала Коваль.

По словам директора Украинского института книги, она положительно оценивает это назначение.

В свою очередь председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив сказала в комментарии УНИАН, что поддерживает назначение Ткаченко и «очень рада, что наконец назначили министра полноценно».

По словам Олеськив, раньше они активно сотрудничали с Ткаченко как председателем парламентского комитета. «Соответственно, у нас совпадает видение по развитию туризма... то есть, план, который планировался агентством, его поддерживает комитет», - заявила она и добавила, что верит в то, что «вместе, сообща можем строить очень хорошие кейсы в развитии культуры, креативных индустрий и туризма как комплекса всех этих отраслей».

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Олеськив подчеркнула на необходимости «вернуть туризму финансирование». «И для поддержки креативных культурных индустрий. И собственно, тоже большая у нас есть надежда на то, что этот процесс все же сдвинется и финансирование туризма будет возвращено», - сказала глава Госагентства.

Генеральный директор Национального заповедника “София Киевская”, ведущий специалист в области архитектуры, реставрации, строительства, практик охраны памятников и музейного дела Неля Куковальская заявила в комментарии УНИАН, что поддерживает те намерения Ткаченко, которые он озвучил в связи с назначением на должность министра.

“Отношусь я к нему достаточно хорошо, и я считаю, что это один из лучших вариантов, которые рассматривались накануне назначения”, - сказала Куковальская.

Гендиректор заповедника “София Киевская” отметила, что во время сотрудничества с Ткаченко удалось реализовать неплохие проекты, в частности это документальный фильм “Украина. Возвращение своей истории”, основание образовательного заведения "Открытый православный университет".

“Надеюсь, что у нас будет хорошее сотрудничество. Это человек, который слышит и умеет слушать людей. Поэтому надеюсь, что сотрудничество будет неплохим и работа настроится в Министерстве культуры”, - сказала Куковальская.

По ее словам, культурная отрасль нуждается в финансировании, и поэтому она поддерживает намерение Ткаченко “вернуть средства в министерство”, поскольку, например, вопросы реставрации памятников требуют финансирования.

“Надо отструктурировать систему управления в министерстве, она сейчас немного расбалансирована. Все-таки создать отдельные агентства по сохранению культурного наследия, я много могу говорить про эту отрасль, потому что я ею занимаюсь уже двадцать лет”, - сказала Куковальская.

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Она отметила, что в Украине достаточно большая потребность в реставрации. В частности, в Национальном историко-культурном заповеднике «Качановка» размещается огромное имение Тарновских, которое, по ее оценке, нуждается примерно в 70 млн грн на кардинальную реставрацию.

“Что касается Софии, так в последние шесть лет на Софию Киевскую, на величайшую достопримечательность Украины ни копейки не давалось от государства”, - отметила Куковальская.

Она сказала, что в Киеве есть исторические здания, которые требуют первоочередных аварийных работ, но из бюджета не выделено средств на такие работы, а также нужно привлекать бизнес на реставрацию исторических памятников.

“По моим оценкам, в Украине ежегодно, чтобы успевать (спасать здания - УНИАН), нужно 800 миллионов на реставрацию достопримечательностей”, - сказала Куковальская.

В свою очередь, в комментарии УНИАН актер театра и кино Остап Ступка выразил мнение, что новому министру культуры стоит собрать деятелей культуры и представителей разных отраслей, чтобы они рассказали Ткаченко насущные вопросы. “Чтобы это все обсудили и пришли к какому-то выводу”, - сказал Ступка.

По его мнению, есть много вопросов, которые надо решать. Также он сказал, что нужно время, чтобы дать оценку Ткаченко на посту министра. “Время покажет. Тогда можно будет говорить”, - сказал Ступка.

Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член Национального союза кинематографистов Украины Юлия Синькевич в комментарии УНИАН выразила надежду, что Ткаченко понимает цель культуры и в каком она состоянии, а также - какие нужно наладить процессы в этой сфере.

В частности она считает, что в культурной сфере новому министру необходимо назначить эффективных руководителей в разных направлениях и выступать защитником культуры.

“Прогнозы делать сложно, потому что это позиция (должность министра - УНИАН) для людей, которые рискуют, и этот риск может быть оправдан, а может быть - нет”, - заявила Синькевич.

Также она высказала пожелание, чтобы министр культуры был адвокатом всей культурной отрасли.

По ее словам, в последнее время наблюдается резкое падение в кинопроизводстве. “Украина сейчас выглядит не надежным партнером для иностранных продюсеров, которые заинтересованы, которые, например, готовили проекты на питчинги”, - сказала Синькевич.

Она сказала, что можно много чего списывать на ситуацию с пандемией и карантином, но есть процессы, которые не зависят от них.

Синькевич также выразила мнение, что было бы хорошо провести встречу министра с представителями культурной отрасли для обсуждения наболевших вопросов и поиска путей для дальнейшего развития.

Лидер рок-группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин заявил в комментарии УНИАН, что в Украине так сложилось, что Минкульт не принимал никакого участия в создании современной музыкальной культуры, и эта сфера развивалась независимо.

“Но если речь идет о Ткаченко на посту министра культуры, то я могу говорить лишь о его профессиональных достижениях, которые он получил на телевидении и как законотворец в короткий период времени в Верховной Раде. Пожалуй, это впервые, когда депутат прислушался к проблемам индустрии и начал что-то делать, начались какие-то движения”, - сказал Харчишин.

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Вместе с тем, он добавил, что еще не знает, каким будет Ткаченко, но если говорить про музыкальную сферу, то Ткаченко “является человеком, который общается, и это очень хорошо, когда есть такой контакт”.

Музыкант ожидает, что Ткаченко и на посту министра будет открытым для представителей культурной сферы. “Министерство создается не для того, чтобы ограничивать, а для того, чтобы помогать, развивать. Поэтому должен декларировать и внедрять изменения”, - выразил мнение Харчишин и добавил, что в парламент надо вносить предложения и отстаивать позицию для их поддержки и улучшения состояния культуры.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Верховная Рада назначила Ткаченко на пост министра культуры и информационной политики Украины.

Ткаченко был избран в парламент по списку партии "Слуга народа", возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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