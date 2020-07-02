Ткаченко рассказал, как будет бороться с российской пропагандой

Среди стратегий, по словам Ткаченко, культура и наследие, институциональные изменения путем запуска агентств, в частности таких, которые касаются религии и национальностей, а также художественное образование и современное искусство.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о стратегии, которая, по его мнению, поможет бороться с нарративом Кремля.

Об этом он заявил в интервью Лига. Бизнес.

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«Что мы видим со стороны России? Она постоянно проводит информационную агрессию против страны, распространяет свои идеологические нарративы и нашпиговывает их информацией для того, чтобы люди не думали, ибо, когда они не думают – они перестают говорить. Вот почему нам нужен диалог. И противопоставить этому мы можем нашу силу. Она в единении, мирной позиции, диалоге, и этим мы и отличны от агрессора», – отметил министр.

Среди стратегий, по словам Ткаченко, культура и наследие, институциональные изменения путем запуска агентств, в частности таких, которые касаются религии и национальностей, а также художественное образование и современное искусство.

Как сообщал УНИАН, Ткаченко заверил, что Минкульт не будет пересматривать квоты на украиноязычный продукт.

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