Игорь Терехов, временно исполняющий обязанности мэра Харькова, признался, что покойный Геннадий Кернес готовил его как преемника.
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На вопрос журналиста Бабеля «Кернес готовил вас как преемника?» он ответил утвердительно. По словам Терехова, Кернес от него ожидал «продолжения развития города и той динамики, которую они набрали».
«Мы обсуждали многие проекты. Мы общались каждый день, включая субботу и воскресенье. Мы все обсуждали вместе», - отметил он.
Отвечая на вопрос, оставлял ли покойный мэр план или программу, Терехов заявил, что обсуждались проекты и стратегии города - например, зоопарк.
«Я настоял, чтобы его строили. Геннадий Адольфович упирался по поводу зоопарка, и это не соперничество с «Экопарком» Александра Фельдмана. После парка Горького возник вопрос, что же делать дальше. Я предложил делать зоопарк. И зоопарк — это будет бомба…», - заявил он.
Выборы мэра Харькова
- 4 ноября 2020 года Геннадия Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.
- В ночь на 17 декабря Кернес умер от осложнений COVID-19 в берлинской клинике, где находился с сентября после подтверждения диагноза.
17 марта Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту утвердить назначение внеочередных выборов мэра Харькова на 31 октября.
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