По словам и. о. мэра Харькова, они общались с Кернесом ежедневно – даже по субботам и воскресеньям.

Игорь Терехов, временно исполняющий обязанности мэра Харькова, признался, что покойный Геннадий Кернес готовил его как преемника.

Читайте такжеИ.о. мэра Харькова ответил, будут ли закрывать метро в городе из-за карантина

На вопрос журналиста Бабеля «Кернес готовил вас как преемника?» он ответил утвердительно. По словам Терехова, Кернес от него ожидал «продолжения развития города и той динамики, которую они набрали».

«Мы обсуждали многие проекты. Мы общались каждый день, включая субботу и воскресенье. Мы все обсуждали вместе», - отметил он.

Отвечая на вопрос, оставлял ли покойный мэр план или программу, Терехов заявил, что обсуждались проекты и стратегии города - например, зоопарк.

«Я настоял, чтобы его строили. Геннадий Адольфович упирался по поводу зоопарка, и это не соперничество с «Экопарком» Александра Фельдмана. После парка Горького возник вопрос, что же делать дальше. Я предложил делать зоопарк. И зоопарк — это будет бомба…», - заявил он.

Выборы мэра Харькова

4 ноября 2020 года Геннадия Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.

В ночь на 17 декабря Кернес умер от осложнений COVID-19 в берлинской клинике, где находился с сентября после подтверждения диагноза.

17 марта Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту утвердить назначение внеочередных выборов мэра Харькова на 31 октября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко