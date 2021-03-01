По убеждению главы государства, это ускорит судебный процесс и минимизирует коррупцию.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал перевод в онлайн большинство бюрократических процедур в процессе и создание так называемого "суда в смартфоне".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия".

По его словам, одним из вызовов для судебной системы является устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда.

"Я считаю, что действенным шагом на этом пути могут стать IT-решения. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем "суд в смартфоне". Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений", - подчеркнул Зеленский.

Законопроекты Зеленского о работе судебной системы Украины

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13 февраля пресс-служба Офиса президента заявила, что глава государства Верховной Раде поддержать три законопроекта для решения проблемных вопросов в судебной системе.

В случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, забираются из исключительной подсудности Окружного административного суда Киева и будут переданы Верховному суду как суду первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата Верховного суда.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия, а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов как постоянного структурного подразделения секретариата ВСП.

Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации на запрос дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

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Автор: Константин Гончаров