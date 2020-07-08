Порошенко пришел в Печерский райсуд Киева (фоторепортаж)

На митинге у суда он заявил, что вчера ночью суд продлил срок следствия по делу Семочко еще на три месяца.

Экс-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко пришел в Печерский районный суд Киева, где продолжится избрание ему меры пресечения в рамках дела о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

Читайте такжеОтдых на Мальдивах: экс-пограничника подозревают в незаконном пропуске Порошенко за границу

Как передает корреспондент УНИАН, у суда, как и в предыдущие разы, Порошенко встречали его сторонники - несколько сотен человек.

Выступая перед ними, Порошенко заявил, что вчера ночью суд продлил срок досудебного следствия по делу Семочко еще на три месяца, несмотря на то, что судебное следствие длится уже год. Он назвал такие действия незаконными.

По словам Порошенко, настоящей целью избрания ему меры пресечения в виде личного обязательства является запрет заграничных поездок.

Выступив перед людьми на митинге, Порошенко пошел на заседание суда.

Как сообщал УНИАН, Порошенко подозревают в издании заведомо незаконного приказа, который побудил тогдашнего председателя Службы внешней разведки Егора Божко к превышению служебных полномочий.

Суд рассматривает ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Порошенко в виде личного обязательства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram