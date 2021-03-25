Инициативу депутата наказывать врачей, которые не желают прививаться, он назвал абсурдом.

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал предложение депутата президентской фракции "Слуга народа" Дмитрия Гурина уволить всех медиков, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса.

Об этом говорится в Telegram- канале министерства.

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"Увольнять медработников за отказ прививаться никто не будет", – цитирует пресс-служба слова главы Минздрава на брифинге 25 марта.

Инициативу депутата наказывать врачей, которые не желают прививаться, он назвал абсурдом.

"Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболела COVID-19, теперь они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация", – подчеркнул Степанов.

Что случилось

Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин предложил уволить медиков, отказавшихся прививаться вакциной от коронавируса Covishield. Он добавил, что люди, которые не считают нужным вакцинироваться, "не могут считаться врачами", "поэтому, если их уволят, останутся работать настоящие врачи. Они и будут лечить".

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко подчеркнул, что это личная позиция Гурина. Депутат отметил, что участие врачей в кампании по иммунизации позволило бы увеличить доверие к AstraZeneсa среди населения.

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Автор: Яна Ставская