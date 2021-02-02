Глава МИД сомневается, что США присоединятся к "нормандскому формату".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для участия США в переговорах в "нормандском формате" нужно согласие всех участников.

Об сообщил в эфире одного из телеканалов, пишет УП.

"Что касается полноценного участия США в "нормандском формате", то давайте помнить, что есть один человек в этом формате, которого такое участие точно не сделает счастливым – это президент Российской Федерации. А формат не расширяется желаниями лишь отдельных участников. Он может быть изменен только консенсусом", - заявил он.

Также Кулеба напомнил, что с 2014 года США активно участвовали в вопросах войны на Донбассе и аннексии Крыма.

"Здесь ни для кого не будет секретом, что с 2014 года Соединенные Штаты принимали активное участие и в поддержке Украины во время российской агрессии против Украины, и в попытках урегулировать конфликт на Донбассе, и в вопросе незаконной оккупации Крыма. У меня есть все основания считать, что Соединенные Штаты будут еще более активны на этом треке, но в каком именно формате - это вопрос переговоров", - добавил министр.

Нормандский формат: что это

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Встреча политических советников лидеров "нормандского формата"

В начале января 2021 года в Берлине состоялась встреча советников лидеров стран "нормандского формата". На этих переговорах украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и на усилении составляющей безопасности договоренностей.

Украину на встрече представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Россию - заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Козак.

Предыдущая встреча советников руководителей Украины, Франции, ФРГ и России состоялась 11 сентября 2020 года.

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Автор: УНИАН