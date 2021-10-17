США обратились к России с требованием не мешать работать наблюдателям ОБСЕ на территории Украины, в том числе в оккупированном Крыму.

Миссия США в ОБСЕ опубликовала сообщение о поддержке территориальной целостности Украины.

Сообщение было опубликовано в Twitter.

Читайте такжеОБСЕ приостановила мониторинговую миссию на Донбассе

Для иллюстрации было использовано видео, где по задумке авторов карта Крыма должна была окраситься в цвета национального флага Украины.

Однако, на видео флаг Украины перевернут.

США обратились к России с требованием не мешать работать наблюдателям ОБСЕ на территории Украины, в том числе в оккупированном Крыму.

"Мы призываем Россию позволить Миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым. Потому что Крым — это Украина. Я повторяю – это не призыв к расширению мандата, это призыв к России прекратить препятствовать существующему мандату СММ", – заявила временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен.

.@usosce: Мы не требуем расширения полномочий СММ; мы призываем Россию позволить Миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым. Потому что Крым — это Украина.https://t.co/w4uY5COtfP. pic.twitter.com/sy1oqQllMV — США по-русски (@USApoRusski) October 16, 2021

ОБСЕ и прекращение миссии:

Украинские военные задержали российского военного Андрея Косяка, когда российские оккупанты проводили разведку местности в районе Золотого на Донбассе. Группа вооруженных оккупантов с повязками СЦКК осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ под прикрытием проведения работ по разминированию.

После задержания Косяка начались массовые протесты пророссийских активистов.

17 октября 2021 года ОБСЕ приостановила свою мониторинговую миссию на востоке Украины из-за "протестов" возле отеля в подконтрольном российским захватчикам Донецке.

Автор: Елена Коваленко