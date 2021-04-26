Также он рассказал, что обсуждается сближение позиций и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в настоящее время обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте такжеЕрмак прокомментировал заявление РФ об отводе войск от границ Украины "Если говорить о конкретных шагах, то сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе. Очень важно, чтобы такой человек появился", - отметил Ермак в интервью Liga.net.

Отвечая на вопрос, когда может произойти назначение спецпредставителя, Ермак ответил, что сегодняшняя администрации хорошо знает Украину.

"Тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации свидетельствуют о том, что такое решение может быть принято достаточно быстро", - сообщил он.

Также он рассказал, что обсуждается сближение позиций и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере. "И плюс поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ Украиной", - подчеркнул Ермак.

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Автор: Ирина Погорелая