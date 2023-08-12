Шаг с размещением ядерного оружия реально бы усилил безопасность не только Украины, но и всей Европы.

Политик, бизнесмен, глава экспертного совета АТ КИЭП, меценат Александр Дубовой заявил о том, что размещение американского ядерного оружия на территории Украины станет симметричным ответом на передислокацию РФ тактического ядерного оружия в Беларусь. Об этом говорится в его авторской статье.

"В условиях, когда Россия уже нарушила ядерное табу, разместив тактическое ядерное оружие на территории официально безъядерного государства – Беларуси, симметричным ответом на действия РФ должно стать размещение Штатами в Украине американского ядерного оружия", – акцентировал политик в своей статье.

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Александр Дубовой также отметил, что в отличие от Будапештского меморандума, который оказался неисполненной формальностью, шаг с размещением ядерного оружия реально бы усилил безопасность не только Украины, но и всей Европы. Сдержал бы агрессивные планы РФ и предотвратил бы новые нападения на Украину в будущем.

"Запад крайне осторожен в этих вопросах и старается избежать эскалацию, которая могла бы привести к прямому конфликту с РФ", – рассказал Александр Дубовой.

"Истинная опасность заключается в том, что складывается впечатление, будто бы Россия всякий раз добивается успеха, используя ядерный шантаж, посылая сигнал опасности другим тоталитарным странам, будто бы ядерные угрозы срабатывают", – подчеркнул Дубовой.

По мнению Александра Дубового, украинские дипломаты должны активнее доносить позицию о размещении ядерного оружия США в Украине западному истеблишменту.

Напомним, Александр Дубовой предложил создать новый Восточно-Европейский Союз.