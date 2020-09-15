Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что ситуация с выдачей России задержанных в Беларуси "вагнеровцев" может быть обсуждена на базе Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает категорически против создания любой временной следственной комиссии Верховной Рады, которая бы касалась работы спецслужб.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос по поводу петиции о создании Временной следственной комиссии парламента по расследованию «срыва операции» по вывозу в Украину из Беларуси «вагнеровцев».

"Я категорически против создания любой ВСК по работе спецслужб. Это не обсуждается вообще в широком контексте. Для этого надо иметь доступ к государственной тайне и получить еще соответствующий допуск к материалам", - сказал Арахамия.

По его словам, этот вопрос относительно «вагнеровцев» может быть обсужден, без создания ВСК, на базе Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"В моем подкомитете... есть площадка. В закрытом формате все, кто получил доступ и допуск, могут ознакомиться с материалами дела, всеми документами, с которыми они хотят знакомиться. А потом могут в каком-то сжатом формате, не разглашая всех тайн, информировать об этом общество", - сказал Арахамия.

Задержание "вагнеровцев" в Беларуси и их возвращение в РФ: срыв спецоперации Украины или недружественный шаг Лукашенко

29 июля в Беларуси задержали боевиков из ЧВК "Вагнера", 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.

Беларусь обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваются в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском "вагнеровцев".

18 августа главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook со ссылкой на собственные источники написал, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" была якобы частью секретной операции СБУ и ГУР Минобороны по их задержанию, которая сорвалась из-за утечки информации в Офисе президента.

В Офисе президента, Службе внешней разведки и СБУ опровергли эту информацию.

13 сентября зарегистрированная на сайте парламента петиция с требованием создать временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию возможной государственной измены в ситуации с выдачей России задержанных в Беларуси «вагнеровцев» набрала необходимое для рассмотрения количество подписей - более 25 тысяч.

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Автор: Татьяна Поляковская