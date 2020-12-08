Премьер-министр выразил надежду, что во время 7-го заседания Совета ассоциации будут обсуждены приоритетные направления взаимодействия и сферы общего интереса для выполнения Соглашения об ассоциации и достижения его целей.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль договорился с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем и комиссаром Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи провести очередное заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021 года.

Читайте такжеВ Швейцарии изучат инициативу Украины о создании Крымской платформы

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом они договорились в ходе онлайн-встречи.

Глава правительства подчеркнул, что Украина прилагает максимум усилий с целью имплементации целей Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Мы продолжаем проводить системные реформы и глубокие преобразования. Европейская интеграция является основой программы действий правительства, а выполнение Соглашения об ассоциации - является нашей Дорожной картой реформ», - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр выразил надежду, что во время 7-го заседания Совета ассоциации будут обсуждены приоритетные направления взаимодействия и сферы общего интереса для выполнения Соглашения об ассоциации и достижения его целей.

«Ожидаю, что предстоящая встреча обеспечит прогресс в дальнейшем развитии политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, что будет отражено в итоговых документах», - подчеркнул Шмыгаль.

Вас также могут заинтересовать следующие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко