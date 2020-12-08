Премьер-министр Украины Денис Шмигаль договорился с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем и комиссаром Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи провести очередное заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021 года.
Читайте такжеВ Швейцарии изучат инициативу Украины о создании Крымской платформы
Как сообщает пресс-служба правительства, об этом они договорились в ходе онлайн-встречи.
Глава правительства подчеркнул, что Украина прилагает максимум усилий с целью имплементации целей Соглашения об ассоциации с ЕС.
«Мы продолжаем проводить системные реформы и глубокие преобразования. Европейская интеграция является основой программы действий правительства, а выполнение Соглашения об ассоциации - является нашей Дорожной картой реформ», - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр выразил надежду, что во время 7-го заседания Совета ассоциации будут обсуждены приоритетные направления взаимодействия и сферы общего интереса для выполнения Соглашения об ассоциации и достижения его целей.
«Ожидаю, что предстоящая встреча обеспечит прогресс в дальнейшем развитии политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, что будет отражено в итоговых документах», - подчеркнул Шмыгаль.
Вас также могут заинтересовать следующие новости:
- Боррель: Для урегулирования ситуации на Донбассе необходима политическая воля всех сторон
- Брюссель отложил встречу Совета ассоциации Украина-Евросоюз-DW
- Сийярто заговорил о венгерском меньшинстве в Украине на Совете ЕС, однако его игнорировали - журналист
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram