Отставку главы НБУ Смолия депутаты рассмотрят уже завтра – Арахамия

На внеочередном заседании депутаты рассмотрят кадровые вопросы.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Завтра будем собирать (внеочередное заседание - УНИАН). Кадровые вопросы", - отметил депутат.

Он уточнил, что на заседании депутаты, в частности, будут рассматривать вопрос об отставке Якова Смолия с должности председателя Национального банка.

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"Если человек сам пишет заявление на отставку, то, я думаю, что нормальная реакция вообще его удовлетворять ... А то, что будет при назначении нового человека, - там будет много дискуссий и баталий. Еще никаких не будет кадровых решений сейчас принято. Будет и обсуждение нормальное, и встреча с экспертами, и с международной средой, и с инвесторами, и встречи с комитетами, фракциями и так далее ", - сказал Арахамия.

По его словам, этот процесс будет длительным.

Отвечая на вопрос о возможных кандидатах на пост председателя НБУ, Арахамия только сказал, что это "могут быть как мужчины, так и женщины".

По словам Арахамии, внеочередное заседание завтра может быть созвано на 14.00.

Он также предположил, что на этом заседании Верховная Рада может рассмотреть вопрос о возможной отставке председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2020 года Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. Смолий объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

Сегодня, 2 июля, в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект постановления об увольнении Смолия с должности председателя НБУ (№3772).

Ранее сегодня заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк написал в Facebook, что фракция "Слуга народа" инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады сегодня, 2 июля, в 18.00.

Позже народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады сегодня все же не состоится.

Ранее Качура сообщал, что на внеочередном заседании планируется рассмотреть проекты законов: о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д), о реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности (№3668), о внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам организации образовательного процесса в сфере здравоохранения (№3671) и проект закона о внесении изменений в законодательные акты о социальной защите населения в период карантина (№3486).

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