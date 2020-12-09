Утверждается, что новый дом семья экс-премьера приобрела в мае этого года.

Журналисты утверждают, что отыскали актив, которого нет в декларации экс-премьера Владимира Гройсмана, а все потому, что он его только что приобрел.

Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов".Читайте такжеГройсман получал 75 миллионов гривен взятки от застройщика Микитася – журналист

Так, "Секретные материалы" показали эксклюзивные кадры нового загородного дома бывшего украинского премьер-министра.

"В Обуховском районе Киевской области семья Гройсмана имеет во владении три земельных участка общей площадью в 91 сотку. В распоряжении бывшего премьера - два похожих по архитектуре здания с большими панорамными окнами. Обратите внимание, возле одного из домов обустроен бассейн", - рассказали СМИ.

По информации "Секретных материалов", один из коттеджей площадью 618 кв. м., он оформлен на жену Гройсмана Елену. Утверждается, что новый дом семья экс-премьера приобрела в мае этого года.

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Автор: Ольга Робейко