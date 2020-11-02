Председатель парламента Дмитрий Разумков выразил надежду, что на текущей неделе в Украине будет урегулирован конституционный кризис.

Решение Конституционного суда относительно электронного декларирования привело к "серьезному конфликту и дисбалансу в обществе".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на заседании Согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов.

Читайте такжеВ ВР сегодня зарегистрируют законопроект о возобновлении е-декларирования – Разумков

Он отметил, что не может комментировать это решение как председатель парламента, но может комментировать как гражданин.

Разумков подчеркнул, что парламент должен быстро реагировать на те вызовы, которые стоят перед обществом».

По словам спикера, «это решение привело к достаточно серьезному конфликту и дисбаланса, который мы наблюдаем сегодня в обществе», а также в вертикали антикоррупционной системы.

Он также добавил, что решение КС влияет и на обретение полномочий новоизбранных представителей местной власти, поскольку назначение кандидатов, избранных на должности, в частности, председателей областных, райсоветов и их заместителей, возможное лишь после прохождения ими спецпроверок, которые должно осуществлять НАПК.

Разумков добавил, что в Верховной Раде зарегистрировано ряд законопроектов, которые должны решить проблему, и выразил надежду, что решение по этому вопросу будет принято на текущей неделе.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк