Внешнеполитическое ведомство просит Боснию передать Украине икону для проведения экспертизы.

Украина привлекла международную организацию криминальной полиции (Интерпол) для установления обстоятельств перемещения иконы, подаренной главе МИД РФ Сергею Лаврову, с украинской территории в Боснию.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Читайте такжеВ Кремле заявляют об отсутствии контактов с руководством Украины

"Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика сообщил посольству Украины в БиГ о том, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе МИД России Сергею Лаврову, якобы «находилась во владении семьи из Республики Сербской» и является «семейной иконой». Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было", - отметил спикер.

Поэтому, сказал Николенко, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в БиГ и пути его вступления в собственность остается открытым.

По его словам, МИД Украины в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики, Генпрокуратурой, Нацполицией и учреждениями культуры продолжают принимать меры, в том числе с привлечением возможностей Интерпола для установления обстоятельств, времени и лиц, причастных к изъятию и перемещению иконы с территории Украины.

"Украина обратилась к Боснии и Герцеговине с просьбой безотлагательно передать ей икону для проведения детальных экспертиз. Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы с территории нашего государства", - добавил спикер.

По его убеждению, полная открытость Боснии и Герцеговины в этом вопросе "подтвердила бы наличие у нее истинной политической воли к развитию дружественных отношений с Украиной, уважения ее суверенитета и территориальной целостности".

Скандал с украинской иконой в Боснии

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону. После чего в посольстве Украины в БиГ потребовали объяснений, как икона попала в страну. В дальнейшем в МИД РФ заявили, что вернут икону дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

По сообщениям местных СМИ, икона была написана почти 300 лет назад и хранилась в оккупированном Луганске.

В Министерстве культуры и информационной политики намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой установить цепь перемещения иконы, которую подарили главе российского МИД Лаврову, из Украины в Боснию и Герцеговину. В ведомстве проанализировали обнародованное в СМИ изображение пометки на иконе и установили, что это «печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее». За период работы с 1926 по 1930 год эта комиссия выявила, составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану. Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко