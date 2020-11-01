Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона.

Верховная Рада уже на следующей неделе может принять законопроект президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и признании юридически ничтожным его решения об отмене норм антикоррупционного законодательства.

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Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук.

На вопрос, примут ли на этой неделе законопроект президента о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству, Камельчук ответил:

"Я думаю, есть все шансы. Увидим, как мы соберемся со вторника. Увидим, все ли будут на месте, здоровы, чтобы был кворум. По предварительным разговорам, должно быть достаточно людей на месте, включим в повестку дня и будем рассматривать. Надеюсь, что это будет оперативно. Очень надеюсь, что голоса за этот проект будут, потому что по количеству обсуждений вместе с коллегами и сколько людей поддержали эту беседу, поскольку это важно – есть вера в то, что голосов хватит".

Нардеп уточнил, что речь идет не о ликвидации КСУ, а о роспуске действующего состава.

"Те, кто начинают считать себя, даже если это судьи КСУ, выше Конституции – должны быть отстранены от управления государством", - заявил он.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Андрей Василюк