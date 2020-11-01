Верховная Рада уже на следующей неделе может принять законопроект президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и признании юридически ничтожным его решения об отмене норм антикоррупционного законодательства.
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Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук.
На вопрос, примут ли на этой неделе законопроект президента о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству, Камельчук ответил:
"Я думаю, есть все шансы. Увидим, как мы соберемся со вторника. Увидим, все ли будут на месте, здоровы, чтобы был кворум. По предварительным разговорам, должно быть достаточно людей на месте, включим в повестку дня и будем рассматривать. Надеюсь, что это будет оперативно. Очень надеюсь, что голоса за этот проект будут, потому что по количеству обсуждений вместе с коллегами и сколько людей поддержали эту беседу, поскольку это важно – есть вера в то, что голосов хватит".
Нардеп уточнил, что речь идет не о ликвидации КСУ, а о роспуске действующего состава.
"Те, кто начинают считать себя, даже если это судьи КСУ, выше Конституции – должны быть отстранены от управления государством", - заявил он.
Конституционный суд против антикоррупционной реформы
- 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.
- В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.
- 28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.
- 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
- 28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
- Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
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