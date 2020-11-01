Законопроект Зеленского о перезапуске КСУ он назвал "политико-правовым решением".

Конституционный суд Украины, приняв решение в условиях конфликта интересов, фактически перечеркнул свою легитимность.

Об этом заявил нардеп из фракции "Слуга народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире канала "Украина 24". Законопроект президента Владимира Зеленского о перезапуске КСУ он назвал "политико-правовым решением".

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"В данной ситуации сугубо правовой выход сложно найти. Должно быть политико-правовое решение. Именно такое решение по рекомендации СНБО и предложил президент как законопроект, который внесен в ВР. Я считаю, что КСУ, принявший это решение в условиях реального конфликта интересов, фактически перечеркнул свою собственную легитимность и данный состав КСУ вряд ли может адекватно реагировать на оценку тех законов, которые инициированы на проверку на предмет конституционности", — сказал он.

Вениславский объяснил, почему нельзя проголосовать изменения в антикоррупционное законодательство, исходя из решения КСУ.

"Это невозможно сделать по одной простой причине — потому что решение КСУ 13-Р физически абсолютно не мотивировано, поэтому любое решение парламента о восстановлении антикоррупционного законодательства повлечет те же последствия. КСУ по обращению любого субъекта, исходя из своей правовой позиции, признает их неконституционными. КСУ сам себе создал условия, при которых любое другое законодательное урегулирование может быть признано неконституционным, потому что юридической аргументации и мотивирующей части КСУ, которая повлекла бы соответствующую резолютивную часть, нет", — сказал он.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Андрей Василюк