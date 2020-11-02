Депутат считает, что необходимо восстановить законодательство о декларировании в полном объеме и предложить решение о том, как вернуть конституционный суд в правосудный режим принятия решений.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина предполагает, что любые изменения в закон о предотвращении коррупции, которые будут вноситься для учета позиции Конституционного суда, могут снова быть признаны неконституционными.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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"Решение Конституционного суда, которое отменяет электронное декларирование, невозможно качественно учесть, внеся изменения в законодательство... К сожалению, из решения невозможно понять, в чем проблема с неконституционностью норм", - подчеркнул Радина.

Она добавила, что решение суда является "необоснованным" и, соответственно, можно лишь "догадываться, что именно не удовлетворяет Конституционный суд".

"Любые изменения, которые мы сейчас придумаем к закону о предотвращении коррупции, пытаясь учесть позицию Конституционного суда, могут снова быть признаны неконституционными в Конституционном суде. Невозможно объяснить людям, почему уголовная ответственность за кражу конституционна всегда, и только с ответственностью чиновников постоянно какое-то "не слава богу", - отметила депутат.

Так, отметила Радина, она в этой ситуаций видит лишь один безальтернативный выход: "Первое - восстановить законодательство о декларировании в полном объеме. И второе - это абсолютно связанный вопрос - предложить решение относительно того, как мы возвращаем Конституционный суд в правосудный режим принятия решений".

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Татьяна Поляковская