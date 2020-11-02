Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина предполагает, что любые изменения в закон о предотвращении коррупции, которые будут вноситься для учета позиции Конституционного суда, могут снова быть признаны неконституционными.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
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"Решение Конституционного суда, которое отменяет электронное декларирование, невозможно качественно учесть, внеся изменения в законодательство... К сожалению, из решения невозможно понять, в чем проблема с неконституционностью норм", - подчеркнул Радина.
Она добавила, что решение суда является "необоснованным" и, соответственно, можно лишь "догадываться, что именно не удовлетворяет Конституционный суд".
"Любые изменения, которые мы сейчас придумаем к закону о предотвращении коррупции, пытаясь учесть позицию Конституционного суда, могут снова быть признаны неконституционными в Конституционном суде. Невозможно объяснить людям, почему уголовная ответственность за кражу конституционна всегда, и только с ответственностью чиновников постоянно какое-то "не слава богу", - отметила депутат.
Так, отметила Радина, она в этой ситуаций видит лишь один безальтернативный выход: "Первое - восстановить законодательство о декларировании в полном объеме. И второе - это абсолютно связанный вопрос - предложить решение относительно того, как мы возвращаем Конституционный суд в правосудный режим принятия решений".
Конституционный суд против антикоррупционной реформы
- 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.
- В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.
- 28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.
- 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
- 28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
- Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
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